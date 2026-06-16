НМСК перечислила поставщикам медицинских услуг более 1,024 млрд леев за июнь.

Национальная медицинская страховая компания (НМСК) из этой суммы около 975 миллионов леев выплатила государственным поставщикам, в то время как свыше 50 миллионов леев были перечислены частным поставщикам.

«Эти авансовые платежи имеют ключевое значение для обеспечения непрерывного оказания медицинских услуг застрахованному населению в соответствии со стандартами объёма и качества, установленными в Единой программе обязательного медицинского страхования», — сообщили в НМСК, передает moldpres.md

Согласно договорам, заключённым с медицинско-санитарными учреждениями, и Критериям заключения договоров с поставщиками медицинской помощи, НМСК оплачивает медицинские услуги, оказываемые поставщиками, в два этапа.

Так, в начале каждого месяца осуществляются авансовые платежи в размере 80% от суммы, запланированной на соответствующий месяц, а по завершении каждого отчётного периода перечисляется оставшаяся сумма, в пределах договорных положений.