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moldpres.md logomoldpres
16 Июня 2026, 14:59
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НМСК перечислила поставщикам медицинских услуг более 1,024 млрд леев за июнь

Национальная медицинская страховая компания (НМСК) из этой суммы около 975 миллионов леев выплатила государственным поставщикам, в то время как свыше 50 миллионов леев были перечислены частным поставщикам.

НМСК перечислила поставщикам медицинских услуг более 1,024 млрд леев за июнь.
НМСК перечислила поставщикам медицинских услуг более 1,024 млрд леев за июнь.

«Эти авансовые платежи имеют ключевое значение для обеспечения непрерывного оказания медицинских услуг застрахованному населению в соответствии со стандартами объёма и качества, установленными в Единой программе обязательного медицинского страхования», — сообщили в НМСК, передает moldpres.md

Согласно договорам, заключённым с медицинско-санитарными учреждениями, и Критериям заключения договоров с поставщиками медицинской помощи, НМСК  оплачивает медицинские услуги, оказываемые поставщиками, в два этапа.

Так, в начале каждого месяца осуществляются авансовые платежи в размере 80% от суммы, запланированной на соответствующий месяц, а по завершении каждого отчётного периода перечисляется оставшаяся сумма, в пределах договорных положений.

Источник
moldpres.md logomoldpres
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