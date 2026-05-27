rupor.md
27 Мая 2026, 19:44
7
Несколько чиновников фигурируют в деле о коррупции при применении амнистии

Несколько человек, включая государственных служащих, проходят по делу о применении амнистии, в рамках которого прокуроры расследуют факты активной и пассивной коррупции.

Антикоррупционная прокуратура сообщила IPN, что в результате обысков, проведённых во вторник, были изъяты документы, черновые записи и электронные устройства, которые могут содержать важную для следствия информацию, передает rupor.md

Ряд лиц уже получили процессуальный статус, а изъятые материалы будут изучены в рамках уголовного дела. В прокуратуре отметили, что расследование находится на активной стадии, поэтому дополнительные детали пока не разглашаются, чтобы не повлиять на ход следствия.

Правоохранители провели обыски в нескольких пенитенциарных учреждениях и других местах по стране. По данным Антикоррупционной прокуратуры, расследование касается предполагаемых коррупционных схем, связанных с применением амнистии, принятой к 30-летию независимости Молдовы, а также отдельных положений Уголовного кодекса, которые могли привести к освобождению из заключения некоторых пожизненно осуждённых.

