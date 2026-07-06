Немеренко о закрытии родильного отделения в Штефан-Водэ: Строить сложно, разрушать легко.

Бывший министр здравоохранения Алла Немеренко отреагировала на решение действующего министра здравоохранения Эмиля Чебана перевести в Каушаны отделение гинекологии и родильное отделение районной больницы Штефан-Водэ.

Немеренко утверждает, что реформа основана преимущественно на "финансовой математике" и предупреждает, что решение затронет более 25 000 женщин в регионе, сообщает agora.md

По её словам, оценивать работу родильного отделения нельзя исключительно по количеству родов:

"Смотреть только через призму числа родов — неправильно, хотя, конечно, этот показатель очень важен для обеспечения безопасности медицинского акта", — заявила бывший министр здравоохранения.

Она также сослалась на рекомендации Всемирной организации здравоохранения, отмечая, что учреждения могут функционировать даже при менее чем 300 родах в год, если речь идёт о беременностях низкого риска и при отсутствии отделений кесарева сечения и интенсивной терапии.

"ВОЗ не устанавливает жёсткого минимума. Главное — аккредитация, безопасность, оборудование и подготовленный персонал. Остальное — это лишь финансовая математика", — добавила она.

Немеренко также заявила, что закрытие отделения ударит по доступу к медицинской помощи для жительниц района, поскольку, по её словам, коечный фонд не был перераспределён в другие отделения, как это делалось ранее для сохранения финансирования больницы.

Она утверждает, что экономия от такого решения будет незначительной, а также отмечает, что в ряде больниц при сокращении родильных отделений койки перераспределяются под другие профили — терапию, гериатрию и другие направления, чтобы учреждение не теряло бюджет.

Напомним, министр здравоохранения объявил 1 июля, что родильное и гинекологическое отделения в Штефан-Водэ прекращают работу, а пациенток будут направлять в Каушаны. Решение является частью программы реорганизации системы здравоохранения, объясняемой низким числом родов.

После этого часть жительниц района обратилась к министру с просьбой пересмотреть решение, заявляя, что закрытие ухудшит доступ к медицинским услугам.

Стоит отметить, что, когда Алла Немеренко занимала пост главы Минздрава, комментируя ситуацию с закрытием роддомов в 2022 году, заявляла, что они не могут работать, если там никто не рождается.

"Родильный дом не может существовать, если там никто не появляется на свет. Всемирная организация здравоохранения говорит, что если в родильном доме меньше 400-300 родов в год, это становится опасным для матери и ребенка", — заявила тогда Немеренко.