Немеренко о мобильных аптеках: Копипаст с инициатив бывшей партии "Шор".

Бывший министр здравоохранения Алла Немеренко раскритиковала проект Закона о фармацевтике, продвигаемый нынешним министром Александру Гаснашом. Она утверждает, что документ является «копипастом инициатив бывшей партии "Шор"».

По словам Немеренко, 16 декабря 2020 года депутаты от партии «Шор», социалисты и группа «За Молдову» 54 голосами приняли пакет изменений в сфере фармацевтики без заключения правительства. Среди прочего, он предусматривал работу мобильных аптек, доставку лекарств на дом, обязательство аптек обслуживать население, а также отказ от демографических и географических критериев при открытии аптек, пишет unimedia.info

Оппозиционные партии, в том числе PAS, обратились в Конституционный суд, ссылаясь на нарушения законодательной процедуры, риски попадания в продажу контрафактных лекарств, отсутствие гарантий фармацевтической безопасности и угрозу недобросовестной конкуренции. В марте 2021 года Конституционный суд признал соответствующие законодательные изменения неконституционными.

Немеренко считает, что аналогичные положения содержатся и в нынешнем проекте. В частности, она критикует предложение разрешить мобильные аптеки, несмотря на существующую государственную программу «Аптека в твоём селе», которой управляет Агентство по лекарствам и медицинским изделиям (AMDM). По её словам, только в 2025 году в сёлах Молдовы в рамках этой программы было открыто около 150 аптек.

«Намерение повысить доступ населения к лекарствам не может основываться на нарушении норм фармацевтической безопасности, интересах бизнеса и прибыли и не может превращать такую важную профессию, как фармацевт, в работу разносчиков», — написала Немеренко.

Она также утверждает, что мобильные аптеки широко не используются в мире, приводя в качестве примеров отдельные районы Марокко, Сербии и один штат США. По её мнению, постоянная аптека в населённом пункте не может быть заменена мобильной, которая появляется периодически.

Кроме того, проект предусматривает продажу лекарств через автоматические устройства. Немеренко сравнила такой подход с продажей напитков через автоматы: «Как Coca-Cola».

Бывший министр также выступила против отмены демографических и географических критериев для открытия аптек и фармацевтических пунктов. Она сослалась на рекомендации Всемирной организации здравоохранения, согласно которым такие критерии используются для планирования и регулирования сети фармацевтических услуг.

По её словам, ВОЗ рекомендует минимальное расстояние между аптеками в 250 метров в городах и 500 метров в сельской местности, а также ориентир в одну аптеку на 3000–4000 жителей. Немеренко утверждает, что аналогичные нормы действовали и в Молдове в соответствии с Законом о фармацевтической деятельности №1456 от 25 мая 1993 года.

Она приводит в качестве примеров европейские страны, где применяются подобные ограничения: Испанию, Венгрию, Польшу, Словению, Латвию, Румынию, Францию и Бельгию. По её словам, Германия, Ирландия и Нидерланды являются исключениями и не используют такие критерии.

Немеренко также заявила, что в Молдове на 100 тысяч жителей приходится около 101 аптеки в городах и 39 в сельской местности, тогда как в странах ОЭСР этот показатель составляет около 29 аптек на 100 тысяч жителей.

«Теперь становится понятно, почему и кем проект этого закона, разработанный и направленный на утверждение правительству в 2025 году, во время моего мандата, был заблокирован», — написала бывший министр.

Она добавила, что намерена отдельно представить дополнительные детали и анализ проекта, поскольку, по её словам, в документе есть и другие несоответствия.

В Министерстве здравоохранения отвергли обвинения Немеренко. В ведомстве уточнили, что Конституционный суд в 2021 году высказывался не о мобильных аптеках, а о процедуре принятия законодательных изменений в 2020 году.