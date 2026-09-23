Неисправное оборудование на линии Вулканешты - Кишинев отремонтировано.

Поврежденное оборудование линии электропередачи Вулканешты — Кишинев, ранее отправленное в Испанию на ремонт, находится в пути в Республику Молдова и прибудет на этой неделе.

После этого потребуется четыре-пять недель на испытания и техническую интеграцию до ввода линии в эксплуатацию, сообщил министр Дорин Жунгиету в эфире телеканала Moldova 1, пишет noi.md

«То самое знаменитое оборудование, которое было отправлено на ремонт в Испанию: в конце прошлой недели мы получили информацию о завершении работ, а на этой неделе его должны упаковать и отправить наземным транспортом в Республику Молдова. После прибытия подрядчику потребуется около четырех-пяти недель на интеграцию и проведение необходимых тестов», — заявил министр в выпуске передачи Bună Dimineața на телеканале Moldova 1 от 23 сентября.

Министр энергетики уточнил, что проект линии электропередачи Вулканешты — Кишинев вступил в финальную стадию.

«Линия готова, 21–22 июня она прошла испытания под напряжением без нагрузки. Вулканештская электрическая подстанция также прошла испытания и была сдана в эксплуатацию. Теперь мы ждем завершения работ подрядчиками на электроподстанции в Кишиневе, чтобы объект был введен в работу», — уточнил Жунгиету.

ЛЭП Вулканешты — Кишинев, также называемая «Линией независимости», имеет жизненно важное значение для энергетической безопасности Республики Молдова, поскольку создает прямую связь между национальной и европейской энергосетями через Румынию.

Главное стратегическое преимущество заключается в том, что эта инфраструктура позволит полностью обойти Кучурганскую электростанцию в Приднестровском регионе. Таким образом, наша страна избавится от многолетней сильной зависимости и критической уязвимости перед лицом геополитических рисков.

Напомним, сроки ввода в эксплуатацию линии электропередачи Вулканешты — Кишинев неоднократно переносились, в том числе из-за погодных условий и технических проблем, обнаруженных в оборудовании.

Ранее властями планировался запуск объекта ко Дню независимости, однако 21 августа в одном из трансформаторов тока была выявлена неисправность.

Оборудование было отправлено на завод-изготовитель в Испанию для ремонта.

Общая протяженность воздушной линии электропередачи составляет 157 километров, она пересекает 35 населенных пунктов в восьми районах, соединяя подстанцию Вулканешты 400 кВ с кишиневской подстанцией 330 кВ. Инфраструктура сможет передавать до 630 МВА, что эквивалентно более чем 50% от общего объема национального потребления в часы пиковых нагрузок.

Воздушная линия электропередачи Вулканешты — Кишинев финансируется Всемирным банком в рамках Проекта развития электроэнергетической системы. Общий бюджет проекта составляет 61 миллион евро, из которых около 27 миллионов выделено на строительство этой линии.