moldpres
27 Мая 2026, 15:03
2 160
Назначен новый госсекретарь Министерства труда и социальной защиты

Назначена новый госсекретарь Министерства труда и социальной защиты - Анастасия Очеретный. Предложение утвердило сегодня, 27 мая, правительство.

Анастасия Очеретный будет отвечать за координацию территориальных агентств социальной помощи и внедрение системы профессионального развития персонала в сфере социальной защиты, передает moldpres.md

Предложение представила на заседании правительства министр труда и социальной защиты Наталья Плугару.

«У Анастасии Очеретный степень доктора социологических наук и профессиональный опыт в области социологии, социальной политики и прикладных исследований, накопленный в академической и институциональной среде, а также в сотрудничестве с международными организациями. 

Учитывая профессиональный опыт, управленческие навыки в сфере госуправления и экспертизу, накопленную в области социальной политики, мы считаем, что она отвечает всем необходимым требованиям для осуществления должностных обязанностей», — заявила Плугару.

Также сегодня правительство приняло решение об освобождении Игоря Лунгу от должности директора Агентства по геологии и минеральным ресурсам на основании поданного им заявления об отставке.

Кроме того, кабинет министров утвердил решение о назначении Нелли Ротару заместителем генерального директора Национальной медицинской страховой компании.

