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25 Сентября 2026, 19:54
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Нацполиция и ФБР укрепляют сотрудничество в борьбе с организованной преступностью

Руководство Национальной полиции провело встречу с представителями Федерального бюро расследований (ФБР), базирующегося в Бухаресте, и Регионального офиса безопасности посольства США в Кишинёве.

Нацполиция и ФБР укрепляют сотрудничество в борьбе с организованной преступностью.
Нацполиция и ФБР укрепляют сотрудничество в борьбе с организованной преступностью.

Стороны обсудили укрепление сотрудничества в сфере предупреждения и борьбы с организованной преступностью, включая онлайн-мошенничество и незаконный оборот наркотиков, посредством обмена опытом и лучшими практиками.

Также обсуждались возможности развития криминалистических возможностей, в том числе в области ДНК-исследований. Представители ФБР подтвердили готовность поддерживать Национальную полицию в укреплении её институционального потенциала.

Нацполиция и ФБР укрепляют сотрудничество в борьбе с организованной преступностью

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