Нацполиция и ФБР укрепляют сотрудничество в борьбе с организованной преступностью.

Руководство Национальной полиции провело встречу с представителями Федерального бюро расследований (ФБР), базирующегося в Бухаресте, и Регионального офиса безопасности посольства США в Кишинёве.

Стороны обсудили укрепление сотрудничества в сфере предупреждения и борьбы с организованной преступностью, включая онлайн-мошенничество и незаконный оборот наркотиков, посредством обмена опытом и лучшими практиками.

Также обсуждались возможности развития криминалистических возможностей, в том числе в области ДНК-исследований. Представители ФБР подтвердили готовность поддерживать Национальную полицию в укреплении её институционального потенциала.