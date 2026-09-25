25 Сентября 2026, 19:54
28
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Подпишитесь на новости Point.md в Google
Нацполиция и ФБР укрепляют сотрудничество в борьбе с организованной преступностью.
Нацполиция и ФБР укрепляют сотрудничество в борьбе с организованной преступностью
Руководство Национальной полиции провело встречу с представителями Федерального бюро расследований (ФБР), базирующегося в Бухаресте, и Регионального офиса безопасности посольства США в Кишинёве.
Стороны обсудили укрепление сотрудничества в сфере предупреждения и борьбы с организованной преступностью, включая онлайн-мошенничество и незаконный оборот наркотиков, посредством обмена опытом и лучшими практиками.
Также обсуждались возможности развития криминалистических возможностей, в том числе в области ДНК-исследований. Представители ФБР подтвердили готовность поддерживать Национальную полицию в укреплении её институционального потенциала.