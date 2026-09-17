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noi.md logonoi
17 Сентября 2026, 19:48
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Национальная полиция модернизирует систему видеонаблюдения

Национальная полиция получит современную систему видеомониторинга благодаря пожертвованию, предоставленному при поддержке Правительства Федеративной Республики Германия и Федеральной полиции Германии.

Национальная полиция модернизирует систему видеонаблюдения.
Национальная полиция модернизирует систему видеонаблюдения.

Новая инфраструктура позволит централизовать и анализировать видеоматериалы, поступающие из различных источников, передает noi.md

Система будет объединять информацию с камер наблюдения за дорожным движением, стационарных и мобильных камер подразделений Министерства внутренних дел, систем «бодикам», а также видеопотоки, предоставляемые другими национальными органами власти.

По данным МВД, централизация этих данных позволит полицейским быстрее выявлять опасные ситуации, сократить время реагирования и повысить эффективность оперативных действий. Эта технология будет использоваться, в том числе, для профилактики и расследования преступлений. По словам главы Генерального инспектората полиции Виорела Чернэуцану, данная инвестиция приведет к повышению безопасности граждан и модернизации ведомства. 

«Эта технология позволяет нам собирать и анализировать информацию из множества источников за гораздо более короткое время. Таким образом, мы можем быстрее реагировать, проводить более обоснованные операции и повысить нашу способность предотвращать и фиксировать преступления», — сказал Виорел Чернэуцану. 

В мероприятии приняли участие посол Германии в Республике Молдова Хуберт Книрш, министр внутренних дел Даниела Мисаил-Никитин, глава ГИП Виорел Чернэуцану, а также представители посольства Германии, Министерства внутренних дел и Генерального инспектората полиции. 

Официальные лица обратили внимание на важность молдавско-германского сотрудничества и инвестиций в развитие технологического потенциала Национальной полиции. 

По словам властей, это пожертвование является частью более широкого процесса развития технологической инфраструктуры полиции и укрепления институционального потенциала в сфере общественной безопасности.

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Источник
noi.md logonoi
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