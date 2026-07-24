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mlive.md logomlive
24 Июля 2026, 07:45
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Нацбанк закупает шторы и постельное бельё почти на 80 тысяч леев

Нацбанк Молдовы (НБМ) объявил тендер на закупку постельного белья, штор, подушек и скатертей на общую сумму 80 083,65 лея из государственных денег. Комплекты постельного белья для двух человек должны быть выполнены из 100% хлопка.

Нацбанк закупает шторы и постельное бельё почти на 80 тысяч леев.
Нацбанк закупает шторы и постельное бельё почти на 80 тысяч леев.

Национальный банк Молдовы (НБМ) объявил тендер на закупку постельного белья, штор, подушек и скатертей на общую сумму 80 083,65 лея из государственных денег. Комплекты постельного белья для двух человек должны быть выполнены из 100% хлопка, пишет mlive.md

Самая крупная статья расходов — шторы: на них выделено 40 083,65 лея. На постельное бельё предусмотрено 28 249,8 лея, на подушки — 10 000,2 лея, на скатерти с салфетками — 1 750 леев.

Ткань для белья должна быть обработана по технологии RANFORCE или аналогичной, что даёт «плотную и гладкую структуру с повышенной прочностью», а сама текстура — «матовой, приятной на ощупь и дышащей», говорится в техническом задании банка.

Стоит отметить, что попытка закупить только бельё уже предпринималась в апреле этого года отдельной процедурой на 8 249,80 лея: та закупка была отменена, после чего появился нынешний, более крупный тендер, объединивший бельё со шторами, подушками и скатертями.

НБМ публично не объяснил ни назначение этих товаров, ни их связь с функциями регулятора банковской системы.

Нацбанк закупает шторы и постельное бельё почти на 80 тысяч леев

Нацбанк закупает шторы и постельное бельё почти на 80 тысяч леев

Источник
mlive.md logomlive
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