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ipn
31 Июля 2026, 10:05
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НАРЭ: Водители могут заправить полный бак и до 40 литров в канистру

Ситуация на топливном рынке Молдовы остаётся критической, однако находится под контролем властей, заявил глава Национального агентства по регулированию в энергетике Алексей Таран.

НАРЭ: Водители могут заправить полный бак и до 40 литров в канистру.
НАРЭ: Водители могут заправить полный бак и до 40 литров в канистру.

В эфире передачи «Территория Свободы» с Лилией Бураковски он напомнил, что во время предыдущего энергетического кризиса запасы топлива на автозаправочных станциях исчерпывались очень быстро. По его словам, уже через две-три недели тогда были закрыты более 100 АЗС из-за отсутствия топлива, пишет ipn.md

«Сейчас ситуация критическая, но контролируемая. Были введены ограничения на продажу топлива: можно заправить полный бак автомобиля и дополнительно приобрести до 40 литров в канистру. Это позволило быстро остановить панические закупки», — отметил Таран.

По его словам, число автозаправочных станций, где временно отсутствует топливо, сокращается. Если во вторник таких АЗС было 70, то в среду их количество снизилось до 63 благодаря новым поставкам топлива.

Глава НАРЭ также сообщил, что премьер-министр провел встречу с представителями топливных компаний, призвав их к сотрудничеству и скоординированной работе для стабилизации ситуации на рынке.

Источник
ipn
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