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tvrmoldova.md logotvrmoldova
24 Сентября 2026, 20:09
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НАРЭ: Тариф на тепло в Молдове будет ниже, чем запросили Termoelectrica и CET-Nord

Глава НАРЭ Алексей Таран заявил, что Агентство пересчитает тарифы с учетом последних изменений цен на газ и новых прогнозов на четвертый квартал.

НАРЭ: Тариф на тепло в Молдове будет ниже, чем запросили Termoelectrica и CET-Nord.
НАРЭ: Тариф на тепло в Молдове будет ниже, чем запросили Termoelectrica и CET-Nord.

В эфире Realitatea TV Moldova Алексей Таран объяснил, что стоимость природного газа составляет около 65–70% себестоимости производства одной гигакалории. Поэтому подорожание газа напрямую отражается и на стоимости тепловой энергии, сообщает tvrmoldova.md

Последняя корректировка тарифа на тепло проводилась в феврале, когда расчеты основывались на цене газа около 14,40 лея за кубометр. С тех пор газ подорожал, однако тариф на тепловую энергию еще не был скорректирован с учетом этих изменений.

По словам Тарана, заявки Termoelectrica и CET-Nord включают как уже понесенные расходы, так и прогноз на период до конца года.

«У тарифа есть две составляющие: то, что фактически было потреблено до сегодняшнего дня, и отклонение — плюс или минус, — а также прогноз на следующий период», — объяснил глава НАРЭ.

В первоначальных расчетах операторы заложили на четвертый квартал цену газа TTF примерно в 82 евро. Однако с тех пор котировки снизились. По словам Тарана, сейчас они находятся на уровне около 75–76 евро, а на спотовом рынке цена опускалась примерно до 71 евро.

«Прогнозы на четвертый квартал остаются на уровне 73–75 евро, и Агентство уже применит этот новый прогноз при расчетах», — заявил Алексей Таран.

Таким образом, утвержденный НАРЭ тариф на тепловую энергию будет ниже того, который запросили операторы. Точная сумма будет определена после завершения расчетов Агентством.

Termoelectrica и CET-Nord ранее обратились в НАРЭ с просьбой повысить тарифы на поставляемую потребителям тепловую энергию. В Кишиневе запрошенное повышение превышает 82%, а в Бельцах составляет около 96%.

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Источник
tvrmoldova.md logotvrmoldova
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