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ipn
30 Июля 2026, 11:00
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НАРЭ: Потери воды в общественных сетях достигают 60% в некоторых населённых пунктах

Согласно данным Национального агентства по регулированию в энергетике, на национальном уровне они достигают 30-32%, а в случае некоторых предприятий превышают 60%.

НАРЭ: Потери воды в общественных сетях достигают 60% в некоторых населённых пунктах.
НАРЭ: Потери воды в общественных сетях достигают 60% в некоторых населённых пунктах.

В рамках парламентских слушаний генеральный директор НАРЭ Алексей Таран заявил, что высокий уровень потерь в основном обусловлен устаревшей и изношенной инфраструктурой. Он отметил, что региональные операторы создаются органами местного публичного управления, и призвал депутатов и местные администрации найти дополнительные ресурсы для обновления сетей, сообщает ipn.md

«Агентство сотрудничает с этими учреждениями, мы понимаем проблему, принимаем инвестиции, но, к сожалению, когда дело доходит до этапа реализации, финансов не хватает. И тогда фактически инвестиционные планы, которые мы ежегодно утверждаем для этих предприятий, в итоге выполняются лишь на 15–20%, не больше», — подчеркнул Алексей Таран.

По словам главы НАРЭ, необходимо найти решения для финансирования операторов, чтобы запланированные инвестиции могли быть реализованы, а инфраструктура модернизирована.

В Республике Молдова работают 44 лицензированных оператора в сфере водоснабжения и канализации. Лицензии на предоставление коммунальных услуг выдаются НАРЭ сроком на пять лет, а после истечения этого срока операторы могут подать заявку на их продление.

Источник
ipn
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