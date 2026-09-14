НАРЭ: Окончательная цена на природный газ не включает необоснованные расходы предприятий.

Окончательная цена на природный газ для конечных потребителей в Молдове не включает необоснованные затраты, а премии, материальная помощь и завышенные зарплаты энергетиков не закладываются в тариф.

Об этом заявило Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ), опровергнув информацию о том, что в стоимость газа для населения включаются расходы, не соответствующие критериям необходимости и эффективности, передает rupor.md

В агентстве подчеркнули, что при утверждении регулируемых тарифов строго следуют законодательству и одобряют только те расходы, которые жизненно необходимы для работы предприятий.

Что исключено из тарифа на газ:

Необязательные выплаты персоналу: Единовременные премии, материальная помощь, талоны на питание и иные бонусы не признаются НАРЭ в тарифных целях.

Сверхзарплаты: Если фактические зарплаты на предприятии превышают лимиты, рассчитанные агентством, эта разница не переносится на плечи потребителей.

Выплаты наблюдательным советам: Вознаграждения членам наблюдательных советов энергетических компаний полностью исключены из расчетов, так как они не относятся к персоналу, необходимому для основной деятельности оператора.

Расходы на офисы: Затраты на содержание административных зданий жестко ограничиваются нормативами. Любые излишки оплачиваются компаниями из собственной прибыли, а не за счет граждан.

В НАРЭ отдельно обратили внимание на то, что установление окладов и премий для высшего руководства газовых предприятий — это исключительная прерогатива их собственных руководящих органов (например, советов директоров или акционеров), а не регулятора.

По этой причине реальные доходы топ-менеджеров могут быть выше тех, что утверждены в тарифе. Однако в агентстве заверили: любая разница между реальными расходами предприятия и нормативами НАРЭ покрывается за счет самой компании и никак не отражается в счетах за газ, которые получают граждане.

«Не каждые расходы, понесенные поставщиком, ложатся на плечи потребителя. НАРЭ тщательно проверяет все затраты лицензиатов, и всё, что не соответствует тарифной методологии, безоговорочно исключается из расчетов», — резюмировали в ведомстве.