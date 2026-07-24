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24 Июля 2026, 13:10
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НАОЗ изъяло из продажи парфюмерию LA'VENTI из-за опасных веществ

Национальное агентство общественного здоровья (НАОЗ) сообщает, что в ходе проверок соблюдения требований к размещению косметической продукции на рынке были выявлены несколько несоответствующих партий парфюмерии.

НАОЗ изъяло из продажи парфюмерию LA&#39;VENTI из-за опасных веществ.
НАОЗ изъяло из продажи парфюмерию LA'VENTI из-за опасных веществ.

Речь идет о партии парфюмерии LA'VENTI — духов и парфюмерной воды различных ароматов, произведенных турецкой компанией Loya Kozmetik Ihr. San. Ve Tic. LTD. Ști.

В ходе проверок установлено, что часть партий, согласно информации на этикетке, содержит одно из запрещенных веществ, а некоторые — сразу оба запрещенных компонента:

  • Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde (HICC/Lyral) (CAS 31906-04-4);
  • Butylphenyl Methylpropional (Lilial) (CAS 80-54-6).

Эти ингредиенты запрещены к использованию в косметической продукции в соответствии с Санитарным регламентом о косметических средствах, утвержденным постановлением правительства №1207/2016.

НАОЗ распорядилось запретить реализацию несоответствующей продукции, изъять ее из продажи, организовать отзыв уже реализованных товаров у потребителей, а также уничтожить продукцию в соответствии с действующими процедурами.

НАОЗ рекомендует потребителям:

  • внимательно проверять этикетку косметической продукции и список ингредиентов;
  • изучать информацию о товаре перед использованием;
  • не использовать продукцию, признанную несоответствующей требованиям.

В агентстве подчеркнули, что продолжат осуществлять надзор за рынком и контроль косметической продукции, реализуемой в Республике Молдова, чтобы обеспечить высокий уровень защиты здоровья населения и соблюдение требований законодательства.

НАОЗ изъяло из продажи парфюмерию LA'VENTI из-за опасных веществ

Источник
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