moldpres.md logomoldpres
29 Мая 2026, 21:41
10
Начались летние каникулы: рекомендации полиции детям и родителям

С началом летних каникул полиция обращается к детям и родителям с призывом соблюдать правила безопасности, чтобы предотвратить опасные ситуации и избежать инцидентов в период, когда дети проводят больше времени вне дома.

Безопасность детей должна оставаться приоритетом как для семей, так и для всего сообщества, передает moldpres.md

Полиция рекомендует детям переходить дорогу только в разрешённых местах, сообщать родителям, куда они идут, быть внимательными при общении в интернете и избегать игр вблизи дорог, водоёмов или других опасных мест. Также стражи правопорядка призывают несовершеннолетних просить о помощи взрослого или звонить по единому номеру экстренной помощи 112 в случае, если они чувствуют себя в опасности.

Кроме того, родителей призывают обсуждать с детьми правила безопасности, общение с незнакомыми людьми и ответственное использование социальных сетей.

Специалисты напоминают, что присмотр, открытый диалог и внимание, уделяемое детям, могут предотвратить множество неприятных ситуаций в период летних каникул.

Источник
moldpres.md logomoldpres
