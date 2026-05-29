Начались летние каникулы: рекомендации полиции детям и родителям
С началом летних каникул полиция обращается к детям и родителям с призывом соблюдать правила безопасности, чтобы предотвратить опасные ситуации и избежать инцидентов в период, когда дети проводят больше времени вне дома.
Безопасность детей должна оставаться приоритетом как для семей, так и для всего сообщества.
Полиция рекомендует детям переходить дорогу только в разрешённых местах, сообщать родителям, куда они идут, быть внимательными при общении в интернете и избегать игр вблизи дорог, водоёмов или других опасных мест. Также стражи правопорядка призывают несовершеннолетних просить о помощи взрослого или звонить по единому номеру экстренной помощи 112 в случае, если они чувствуют себя в опасности.
Кроме того, родителей призывают обсуждать с детьми правила безопасности, общение с незнакомыми людьми и ответственное использование социальных сетей.
Специалисты напоминают, что присмотр, открытый диалог и внимание, уделяемое детям, могут предотвратить множество неприятных ситуаций в период летних каникул.