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customs.gov.md logocustoms
18 Сентября 2026, 14:45
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На въезде из Украины в Молдову обнаружили два незадекларированных пистолета

На таможенном посту "Тудора" сотрудники таможни совместно с пограничными полицейскими провели специальный досмотр автомобиля Lexus ES300h, следовавшего из Украины. В машине находились три пассажира.

На въезде из Украины в Молдову обнаружили два незадекларированных пистолета.
На въезде из Украины в Молдову обнаружили два незадекларированных пистолета.

Во время таможенного контроля как водитель, так и пассажиры заявили, что не перевозят товары, подлежащие декларированию, передает customs.gov.md

Однако багаж был подвергнут неинтрузивному досмотру, и одна из сумок вызвала подозрения из-за наличия предметов, похожих на оружие. При физическом досмотре среди личных вещей были обнаружены два пневматических пистолета калибра 4,5 мм, а также боеприпасы к ним, которые не были задекларированы таможенным органам. Они принадлежали 20-летнему гражданину Израиля.

Пистолеты и боеприпасы изъяты и могут быть конфискованы. Их владельцу грозит наказание в соответствии со статьями 43¹ и 287 ч. (10) Кодекса о правонарушениях.

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Источник
customs.gov.md logocustoms
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