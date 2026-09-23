На улице Измаил начался ремонт: завершить работы планируют до ноября.

Начинаются ремонтные работы на улице Измаил в столице, на участке между мостом и бульваром Штефана чел Маре.

Чтобы минимизировать воздействие на движение транспорта, большая часть работ будет выполняться в ночное время. Муниципальные власти предполагают, что работы могут быть завершены до ноября, если позволят погодные условия, передает ipn.md

Присутствовавший на запуске работ мэр Ион Чебан заявил, что ремонт охватывает весь участок дороги, а его стоимость оценивается в 28 миллионов леев, выделенных из муниципального бюджета. По его словам, в течение следующих примерно 10 дней будет снят существующий асфальт, после чего на всём участке будет уложен новый слой асфальта.

Дорожное движение будет организовано в зависимости от этапов работ, а о возможных изменениях будет сообщаться ежедневно. В дни, когда укладка асфальта будет проводиться в дневное время, водители будут отдельно проинформированы о порядке организации движения.

Что касается ремонтных работ на мосту на улице Измаил, градоначальник уточнил, что проект находится на этапе экспертизы и согласования, а документация должна быть завершена до конца ноября или начала декабря. После завершения документации, муниципалитет объявит тендер на выполнение работ.

Также сегодня начались ремонтные работы дорожного покрытия на улице Сихаструлуй в городе Кодру. Работы охватывают участок между улицами Хайдучилор и Ливэдарилор и были начаты по просьбе жителей. Согласно муниципальным властям, работы должны продлиться около месяца.