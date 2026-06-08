На трассе R6 у Пересечино с 9 июня временно изменят движение.

Движение организуют по временным маршрутам в зоне стройплощадки. Их оборудуют и обозначат дорожными знаками, передает rupor.md

Ограничения связаны с укладкой верхнего слоя асфальтобетона. Работы проходят в рамках проекта по переустройству перекрестка и строительству кольцевой развязки.

По данным дорожников, проект выполнен примерно на 80%. Его цель в повышении безопасности водителей и пешеходов, а также улучшении движения транспорта на этом участке.

Водителей просят быть внимательными, соблюдать временные знаки и выбирать скорость с учетом дорожных работ.