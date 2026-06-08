8 Июня 2026, 18:59
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На трассе R6 у Пересечино с 9 июня временно изменят движение
На трассе R6 в районе Пересечино с 9 июня временно перенаправят движение. Ограничения вводят на участке у пересечения дорог R6 и G75 из за дорожных работ, сообщили в Государственной администрации автомобильных дорог.
Движение организуют по временным маршрутам в зоне стройплощадки. Их оборудуют и обозначат дорожными знаками, передает rupor.md
Ограничения связаны с укладкой верхнего слоя асфальтобетона. Работы проходят в рамках проекта по переустройству перекрестка и строительству кольцевой развязки.
По данным дорожников, проект выполнен примерно на 80%. Его цель в повышении безопасности водителей и пешеходов, а также улучшении движения транспорта на этом участке.
Водителей просят быть внимательными, соблюдать временные знаки и выбирать скорость с учетом дорожных работ.