На таможне выявили незадекларированные партии одежды и оправ для очков.

В первом случае сотрудники таможенного поста Леушены проверили микроавтобус Mercedes Sprinter, следовавший из Ирландии.

В результате физического досмотра было обнаружено 195 предметов одежды, не задекларированных перед таможенными органами, сообщает Таможенная служба.

В другом случае на таможенном посту Костешты в автобусе, следовавшем из Германии, таможенники обнаружили несколько чемоданов, в которых находилось около 800 предметов одежды, не задекларированных перед таможенными органами.

На таможенном посту Тудора среди личных вещей гражданки Молдовы, находившейся за рулём автомобиля, следовавшего из Украины, была обнаружена коммерческая партия оправ для очков, также не задекларированная перед таможенными органами.