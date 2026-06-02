На таможне в Леушенах обнаружили незадекларированный аппарат стоимостью 10 000 евро
Профессиональный фотоэпилятор стоимостью около 10 000 евро был выявлен на таможенном посту Леушены при проверке автобуса, следовавшего по маршруту Испания — Республика Молдова.
По данным Таможенной службы, транспортное средство марки Mercedes-Benz Travego было остановлено для проверки. Водитель и пассажиры заявили, что перевозят только личные вещи, не подлежащие обязательному декларированию, передает tvn.md
Однако в ходе детального досмотра среди багажа был обнаружен профессиональный фотоэпилятор, не указанный в декларации. Его стоимость превышает установленный законом необлагаемый лимит для ввоза товаров.
По информации ведомства, устройство принадлежало 42-летней гражданке Республики Молдова.
Аппарат был изъят и подлежит конфискации. Владелице грозит административное наказание в соответствии с действующим законодательством.
Таможенная служба напоминает, что товары, стоимость которых превышает установленные нормы, подлежат обязательному декларированию при пересечении границы во избежание штрафов и конфискации.