tvn
2 Июня 2026, 19:51
2 040
На таможне в Леушенах обнаружили незадекларированный аппарат стоимостью 10 000 евро

Профессиональный фотоэпилятор стоимостью около 10 000 евро был выявлен на таможенном посту Леушены при проверке автобуса, следовавшего по маршруту Испания — Республика Молдова.

По данным Таможенной службы, транспортное средство марки Mercedes-Benz Travego было остановлено для проверки. Водитель и пассажиры заявили, что перевозят только личные вещи, не подлежащие обязательному декларированию, передает tvn.md

Однако в ходе детального досмотра среди багажа был обнаружен профессиональный фотоэпилятор, не указанный в декларации. Его стоимость превышает установленный законом необлагаемый лимит для ввоза товаров.

По информации ведомства, устройство принадлежало 42-летней гражданке Республики Молдова.

Аппарат был изъят и подлежит конфискации. Владелице грозит административное наказание в соответствии с действующим законодательством.

Таможенная служба напоминает, что товары, стоимость которых превышает установленные нормы, подлежат обязательному декларированию при пересечении границы во избежание штрафов и конфискации.

tvn
