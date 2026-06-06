На севере Молдовы спасли раненую косулю.

Животное было найдено группой туристов, сообщил министр окружающей среды Георге Хаждер, передает protv.md

По словам Хаждера, у молодой косули был перелом задней ноги. Животное доставили к ветеринару для специализированного лечения.

В настоящее время косуля находится под наблюдением ветеринара, и после завершения периода восстановления ее вернут в естественную среду обитания.