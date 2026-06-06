6 Июня 2026, 17:00
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На севере Молдовы спасли раненую косулю
На севере Молдове туристы обнаружили раненую косулю. Министр окружающей среды сообщил о состоянии животного.
Животное было найдено группой туристов, сообщил министр окружающей среды Георге Хаждер, передает protv.md
По словам Хаждера, у молодой косули был перелом задней ноги. Животное доставили к ветеринару для специализированного лечения.
В настоящее время косуля находится под наблюдением ветеринара, и после завершения периода восстановления ее вернут в естественную среду обитания.