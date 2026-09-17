На ремонт 10 километров дороги в Чимишлийском районе выделили почти 20 млн леев.

Ремонт пройдет на участке между 42+150 и 52+150 километрами — от окрестностей села Бозиены до Хыртопа. В этой зоне также расположены села Фетица и Гура-Галбеней, пишет bani.md

На участке проведут фрезерование и ямочный ремонт, восстановят наиболее поврежденные места и заделают трещины. Также дорожное покрытие обработают тонким слоем битума холодным способом.

После завершения работ нанесут дорожную разметку со стеклошариками, чтобы улучшить ее видимость в темное время суток.

Национальная администрация автомобильных дорог заключила договор с местной компанией, победившей в тендере.

Завершить ремонт планируется в течение трех месяцев.