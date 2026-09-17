theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
bani.md logobani
17 Сентября 2026, 14:46
3 005
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

На ремонт 10 километров дороги в Чимишлийском районе выделили почти 20 млн леев

Участок национальной трассы R3 протяженностью 10 километров в Чимишлийском районе отремонтируют за более чем 19,79 млн леев с учетом НДС. Средства выделены из Дорожного фонда.

На ремонт 10 километров дороги в Чимишлийском районе выделили почти 20 млн леев.
На ремонт 10 километров дороги в Чимишлийском районе выделили почти 20 млн леев.

Ремонт пройдет на участке между 42+150 и 52+150 километрами — от окрестностей села Бозиены до Хыртопа. В этой зоне также расположены села Фетица и Гура-Галбеней, пишет bani.md

На участке проведут фрезерование и ямочный ремонт, восстановят наиболее поврежденные места и заделают трещины. Также дорожное покрытие обработают тонким слоем битума холодным способом.

После завершения работ нанесут дорожную разметку со стеклошариками, чтобы улучшить ее видимость в темное время суток.

Национальная администрация автомобильных дорог заключила договор с местной компанией, победившей в тендере.

Завершить ремонт планируется в течение трех месяцев.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
bani.md logobani
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте