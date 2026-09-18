На Молдову движется волна холодного воздуха.

Республика Молдова всего за несколько дней перейдёт от летней жары к прохладной осенней погоде.

Начиная с понедельника, 21 сентября, температура будет постепенно снижаться, а в среду, 23 сентября, в некоторых регионах максимальная температура достигнет 14–16 градусов по Цельсию, передает noi.md

В Кишиневе в выходные дни прогнозируется до 24–25 градусов. В понедельник температура опустится примерно до 19 градусов, а во вторник и среду не превысит 16 градусов. На начало недели также прогнозируются дожди.

На юге страны, в Кагуле, температура снизится с 25–26 градусов в выходные до примерно 23 градусов в понедельник и 17 градусов во вторник и среду.

На севере, в Бричанах, похолодание будет ещё более заметным. Если в выходные ожидается до 24–25 градусов, то в понедельник максимальная температура достигнет около 18 градусов, а во вторник опустится до 14 градусов. Вероятность дождя составит 65–70%.

Изменение погоды вызвано прохождением холодного атмосферного фронта в регионе. Украинский метеоролог Виталий Постригань сообщил, что после периода теплой погоды 18–20 сентября, с 21 сентября погода изменится.

«С 21 сентября холодный атмосферный фронт глубокого атлантического циклона пройдет через Украину», — сказал Виталий Постригань, отметив, что ожидаются дожди, которые могут благоприятно повлиять на осенние сельскохозяйственные работы.

В Румынии также прогнозируется сильное похолодание. Глава Национальной метеорологической службы Елена Матееску сообщила, что самые низкие температуры ожидаются в среду, 23 сентября.

«Существует довольно высокая вероятность того, что на больших высотах пройдут смешанные осадки, а порывы ветра будут достигать скорости свыше 70–80 км/ч», — сказала Елена Матееску.

По словам румынского метеоролога, похолодание будет особенно ощутимо на севере Румынии, где максимальная температура может опуститься до 14 градусов по Цельсию.