На молдо-румынской границе звучали выстрелы: иностранцы пытались пересечь границу.

По данным пограничников, в ходе операции правоохранительным органам пришлось прибегнуть к предупредительным выстрелам, передает deschide.md

Согласно представленным данным, в ночь на 21 мая возле села Кухнешты Глодянского района пограничники заметили две машины, из которых вышли несколько человек с большим багажом. Когда их заметили группы быстрого реагирования, они попытались убежать и спрятаться.

В результате операции люди были обездвижены и задержаны.

Таким образом, на территории Республики Молдова были задержаны восемь мужчин в возрасте от 25 до 40 лет – трое граждан Непала и пятеро граждан Шри-Ланки. Одновременно были арестованы двое граждан Республики Молдова в возрасте 26 и 29 лет, подозреваемые в том, что они выступали в качестве проводников и обеспечивали перевозку мигрантов в приграничную зону.

В то же время, на основании обмена информацией, румынские власти провели операцию на правом берегу реки Прут, где обнаружили еще четырех иностранных граждан и надувную лодку, использовавшуюся для незаконного пересечения государственной границы. По предварительной информации, двум гражданам Шри-Ланки уже удалось незаконно пересечь границу с Румынией, а гражданин Пакистана и гражданин Афганистана должны были содействовать перевозке мигрантов в страны Западной Европы.

В ходе следственных мероприятий было установлено, что каждый мигрант должен был заплатить от 4000 до 4500 евро за организацию незаконного пересечения границы и продолжение своего пути в Европейский Союз.

В ходе обысков и специальных следственных мероприятий были изъяты мобильные телефоны подозреваемых, а один из автомобилей, использовавшихся для перевозки мигрантов, был конфискован до завершения расследования.