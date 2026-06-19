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logos.press.md logologos
19 Июня 2026, 16:51
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На модернизацию вузов направят 80 млн евро

Программа инвестиций в высшее образование Молдовы объемом 80 млн евро станет ключевым инструментом модернизации университетской системы страны.

На модернизацию вузов направят 80 млн евро.
На модернизацию вузов направят 80 млн евро.

Проект реализуется при поддержке Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и объединяет кредитные средства ЕИБ, гранты Инвестиционной платформы соседства, а также национальное финансирование через Механизм реформ и роста, передает logos-pres.md

Детали программы обсудили министр образования и исследований Дан Перчун и делегация ЕИБ во главе с вице-президентом банка Карлом Нехаммером – бывшим федеральным канцлером Австрии. Как сообщает пресс-служба ведомства, инициатива направлена на модернизацию инфраструктуры и оснащение вузов современным оборудованием. 

Особое внимание уделено созданию трех национальных хабов, призванных стимулировать научно-исследовательскую деятельность и инновации, чтобы укрепить связь между университетской средой, реальным сектором экономики и обществом. 

В рамках встречи стороны также рассмотрели ход реализации проекта «Реабилитация и модернизация школ в Молдове». Он предусматривает обновление и техническое оснащение 20 учебных заведений, включенных в сеть образцовых школ. Общий бюджет этого проекта составляет 51,5 млн евро: 40 млн предоставлены в виде кредита ЕИБ, 3,5 млн — в качестве гранта, а 8 млн обеспечены правительством Молдовы. Выбранные школы расположены в разных регионах страны: восемь из них находятся в Кишинэу, шесть — в сельской местности, а остальные — в муниципии Бельцы и Ниспоренском, Сорокском, Рышканском, Теленештском и Унгенском районах. Оба проекта внедряются в рамках реализации национальной Повестки реформ при поддержке европейских партнеров.

Источник
logos.press.md logologos
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