На модернизацию вузов направят 80 млн евро.

Программа инвестиций в высшее образование Молдовы объемом 80 млн евро станет ключевым инструментом модернизации университетской системы страны.

Проект реализуется при поддержке Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и объединяет кредитные средства ЕИБ, гранты Инвестиционной платформы соседства, а также национальное финансирование через Механизм реформ и роста, передает logos-pres.md

Детали программы обсудили министр образования и исследований Дан Перчун и делегация ЕИБ во главе с вице-президентом банка Карлом Нехаммером – бывшим федеральным канцлером Австрии. Как сообщает пресс-служба ведомства, инициатива направлена на модернизацию инфраструктуры и оснащение вузов современным оборудованием.

Особое внимание уделено созданию трех национальных хабов, призванных стимулировать научно-исследовательскую деятельность и инновации, чтобы укрепить связь между университетской средой, реальным сектором экономики и обществом.

В рамках встречи стороны также рассмотрели ход реализации проекта «Реабилитация и модернизация школ в Молдове». Он предусматривает обновление и техническое оснащение 20 учебных заведений, включенных в сеть образцовых школ. Общий бюджет этого проекта составляет 51,5 млн евро: 40 млн предоставлены в виде кредита ЕИБ, 3,5 млн — в качестве гранта, а 8 млн обеспечены правительством Молдовы. Выбранные школы расположены в разных регионах страны: восемь из них находятся в Кишинэу, шесть — в сельской местности, а остальные — в муниципии Бельцы и Ниспоренском, Сорокском, Рышканском, Теленештском и Унгенском районах. Оба проекта внедряются в рамках реализации национальной Повестки реформ при поддержке европейских партнеров.