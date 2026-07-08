На конкурс на должность главы TRM пока подал документы только один кандидат.

На данный момент на конкурс на должность генерального директора общественной компании Teleradio-Moldova (TRM) подал документы только один кандидат — Дорин Скобиоалэ, который публично объявил о своем участии.

Эту информацию представители Совета по надзору и развитию компании Teleradio-Moldova подтвердили изданию Agora, сообщает stiri.md

Прием документов продлится до 10 июля, 17:00. Если до истечения этого срока других претендентов не появится, период подачи заявок будет продлен в соответствии с регламентом конкурса.

Напомним, после отставки Владимира Цуркану 18 мая Совет по надзору общественной компании Teleradio-Moldova объявил конкурс на замещение должности генерального директора.

Владимир Цуркану, возглавлявший компанию с декабря 2021 года, объявил о своей отставке 18 мая на пресс-конференции на фоне скандала, разгоревшегося после финала Eurovision Song Contest 2026.

Поводом для общественной дискуссии стали баллы, которые молдавское жюри присудило Румынии, что вызвало широкий общественный резонанс и критику. 22 мая Совет по надзору TRM большинством голосов — пять за при двух против — принял к сведению его заявление об отставке.

До назначения нового генерального директора обязанности руководителя компании продолжает исполнять Владимир Цуркану.