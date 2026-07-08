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stiri.md logostiri
8 Июля 2026, 19:37
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На конкурс на должность главы TRM пока подал документы только один кандидат

На данный момент на конкурс на должность генерального директора общественной компании Teleradio-Moldova (TRM) подал документы только один кандидат — Дорин Скобиоалэ, который публично объявил о своем участии.

На конкурс на должность главы TRM пока подал документы только один кандидат.
На конкурс на должность главы TRM пока подал документы только один кандидат.

Эту информацию представители Совета по надзору и развитию компании Teleradio-Moldova подтвердили изданию Agora, сообщает stiri.md

Прием документов продлится до 10 июля, 17:00. Если до истечения этого срока других претендентов не появится, период подачи заявок будет продлен в соответствии с регламентом конкурса.

Напомним, после отставки Владимира Цуркану 18 мая Совет по надзору общественной компании Teleradio-Moldova объявил конкурс на замещение должности генерального директора.

Владимир Цуркану, возглавлявший компанию с декабря 2021 года, объявил о своей отставке 18 мая на пресс-конференции на фоне скандала, разгоревшегося после финала Eurovision Song Contest 2026.

Поводом для общественной дискуссии стали баллы, которые молдавское жюри присудило Румынии, что вызвало широкий общественный резонанс и критику. 22 мая Совет по надзору TRM большинством голосов — пять за при двух против — принял к сведению его заявление об отставке.

До назначения нового генерального директора обязанности руководителя компании продолжает исполнять Владимир Цуркану.

Источник
stiri.md logostiri
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