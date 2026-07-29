На фоне обмеления Днестра водоканалы Молдовы теряют 35 млн кубометров воды в год.

В 2025 году технологический расход и потери воды в системах водоснабжения Молдовы составили 35,3 млн кубометров, или 30,3% общего объема. Такие данные содержатся в годовом отчете Нацагентства по регулированию в энергетике (НАРЭ).

По сравнению с 2024 годом показатель снизился более чем на 2 млн кубометров, или на 5,4%. Доля технологического расхода и потерь сократилась с 31,6 до 30,3% — это минимальный уровень за весь период мониторинга отрасли. Тем не менее НАРЭ признает, что практически треть воды по-прежнему не доходит до потребителей либо расходуется на технологические нужды, передает rupor.md

У четырех операторов показатель превышает 50%. Самая сложная ситуация зафиксирована в Единцах, где технологический расход и потери достигли 66,5%. В Бельцах они составили 60,6%, в Кагуле — 50,8%, а в Комрате — 50,6%.

Самый большой объем в абсолютном выражении приходится на Apă-Canal Chișinău — более 20 млн кубометров, или 29,1% воды в системе столичного оператора.

НАРЭ связывает высокие показатели с изношенностью водопроводных сетей и недостаточными инвестициями в их ремонт и модернизацию. Регулятор считает, что операторам и местным властям необходимо искать средства на обновление инфраструктуры и планировать инвестиции с учетом наиболее проблемных участков.

С 28 июля в Молдове на 30 дней введен режим повышенной готовности в гидрологическом секторе. Он действует на фоне критического снижения стока Днестра, Прута и малых рек.