На этой неделе ЛЭП «Вулканешты — Кишинёв» полностью подключат к напряжению.

Министр энергетики Дорин Жунгиету посетил электрическую подстанцию в Кишинёве, чтобы проверить результаты технических испытаний и подготовку к следующему этапу работ.

На этой неделе планируется подача напряжения на всю линию электропередачи «Вулканешты — Кишинёв», сообщило минэнергетики, пишет rupor.md

На прошлой неделе под рабочим напряжением протестировали первые 100 км линии, чтобы проверить работоспособность ЛЭП.

«Мы очень близки к завершению проекта, которого ждали многие годы. Именно поэтому я настаиваю, чтобы каждый этап проходил с максимальной ответственностью и при полном соблюдении требований безопасности. Осталось совсем немного. Именно так строится энергетическая независимость», — заявил Дорин Жунгиету.

Проект «Вулканешты-Кишинёв» предусматривает строительство воздушной линии электропередачи напряжением 400 кВ и модернизацию электрических подстанций. Новая ЛЭП позволит транспортировать электроэнергию из стран Европы в Молдову, снижая зависимость от ресурсов с востока. Линия протянется на 158 км и соединит 8 районов страны, а запуск запланирован на конец августа 2026 года.

Контракт на строительство ЛЭП был подписан осенью 2021 года. Проект финансируется Всемирным банком, общая стоимость составляет 61 млн евро, из которых около 27 млн евро выделены на строительство линии электропередачи.