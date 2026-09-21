На Чеканах строят крупнейшую перехватывающую парковку Кишинева: более 500 мест

На улице Вадул-луй-Водской, у въезда в Кишинев, продолжается обустройство крупнейшей в муниципии перехватывающей парковки. Она рассчитана более чем на 500 автомобилей.

Проект реализуется в секторе Чеканы и направлен на разгрузку городских улиц, сокращение количества автомобилей, въезжающих в столицу, и более эффективное использование общественного транспорта, пишет rupor.md

О создании сети таких парковок мэр Кишинева Ион Чебан сообщал еще в феврале. Тогда он заявил, что перехватывающие парковки будут создаваться поэтапно на основных въездах в город. Для объекта на участке ул. Вадул-луй-Водэ — Н. Милеску-Спэтару изначально предусматривалось 525 парковочных мест.

В августе муниципальные власти сообщили, что на площадке уже ведутся работы по подготовке территории и обустройству подъездов. По словам Чебана, парковка должна иметь более 520 мест, остановку общественного транспорта, благоустроенные пространства для жителей и необходимые условия для удобного доступа в город.

«Все парковки перехвата, которые сегодня строит мэрия Кишинева, будут иметь сопутствующую инфраструктуру, все необходимые соединения и подъезды, чтобы водителям было удобно оставлять автомобили», — заявлял ранее Чебан.

Изначально муниципалитет объявил о создании пяти таких парковок. Помимо объекта на улице Вадул-луй-Водэ, работы велись или планировались на улице Кодрилор в секторе Буюканы — 250 мест, на улице Каля Орхеюлуй в секторе Рышкановка — около 178 мест, на улице Гидигич — 240 мест, а также на шоссе Хынчешть в районе Телецентра — около 250 мест.

В феврале Чебан также говорил, что подобные парковки должны помочь решить проблему транзитного движения: автомобилисты, прибывающие в Кишинев из пригородов и других населенных пунктов, смогут оставлять машины на въезде и пересаживаться на общественный транспорт. Среди направлений, которые должна обслуживать парковка на Чеканах, назывались Вадул-луй-Водэ, Тогатин, Колоница, Будешты и Дубоссары.

Таким образом, парковка на улице Вадул-луй-Водэ станет частью формируемой муниципалитетом системы park-and-ride — парковок, расположенных у въездов в столицу и предназначенных для пересадки автомобилистов на общественный транспорт.