theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
realitatea.md logorealitatea
18 Сентября 2026, 12:09
5 716
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

На Чеканах обнаружили наркопритон: владельцу квартиры грозит тюрьма

37-летний владелец квартиры в секторе Чеканы стал фигурантом уголовного дела.

На Чеканах обнаружили наркопритон: владельцу квартиры грозит тюрьма.
На Чеканах обнаружили наркопритон: владельцу квартиры грозит тюрьма.

Ему грозит до четырех лет лишения свободы после того, как в ходе операции по борьбе с употреблением и незаконным оборотом наркотиков полицейские обнаружили подпольное помещение, предназначенное для употребления запрещенных веществ, пишет realitatea.md

Установлено, что мужчина якобы регулярно предоставлял потребителям запрещенные вещества, а также приспособления для их употребления.

«В ходе санкционированного обыска по месту жительства мужчины полицейские изъяли несколько пакетиков с веществами, предположительно являющимися синтетическими и растительными наркотиками, а также самодельные приспособления для их употребления. Кроме того, во время обыска в квартире находились еще три человека, действия которых были задокументированы правоохранителями», — говорится в сообщении полиции.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
realitatea.md logorealitatea
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте