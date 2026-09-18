На Чеканах обнаружили наркопритон: владельцу квартиры грозит тюрьма.

37-летний владелец квартиры в секторе Чеканы стал фигурантом уголовного дела.

Ему грозит до четырех лет лишения свободы после того, как в ходе операции по борьбе с употреблением и незаконным оборотом наркотиков полицейские обнаружили подпольное помещение, предназначенное для употребления запрещенных веществ, пишет realitatea.md

Установлено, что мужчина якобы регулярно предоставлял потребителям запрещенные вещества, а также приспособления для их употребления.

«В ходе санкционированного обыска по месту жительства мужчины полицейские изъяли несколько пакетиков с веществами, предположительно являющимися синтетическими и растительными наркотиками, а также самодельные приспособления для их употребления. Кроме того, во время обыска в квартире находились еще три человека, действия которых были задокументированы правоохранителями», — говорится в сообщении полиции.