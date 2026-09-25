На Ботанике обустраивают более 700 новых парковочных мест.

Муниципальные власти обустраивают новые парковочные места в нескольких районах Кишинева, в том числе перехватывающие парковки, призванные разгрузить улицы и эффективнее организовать городское пространство.

По словам примара Иона Чебана, в секторе Ботаника предусмотрено более 700 новых парковочных мест, распределенных по нескольким локациям, пишет realitatea.md

«На улицах Плаюлуй — Диминеций работы продвигаются. Уже уложена эко-брусчатка, и вскоре жители получат в распоряжение 62 новых парковочных места. Мы продолжаем эти проекты во всех секторах Кишинева, там, где выявляем пространства, которые можно обустроить и использовать в интересах жителей», — сообщил Ион Чебан.

Также на улице Вадул-луй-Водской в секторе Чеканы, при въезде в муниципий Кишинев, продолжаются работы по обустройству общественной парковки более чем на 500 мест.