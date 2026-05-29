realitatea.md logorealitatea
29 Мая 2026, 19:20
МВД Молдовы: В 2024–2025 годах не было уголовных дел о продаже наркотиков в школах

В 2024–2025 годах в Молдове не было зарегистрировано уголовных дел, связанных с продажей и распространением наркотиков в школах и дошкольных учреждениях.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел, передает realitatea.md

Как уточнили в ведомстве, информация основана на анализе данных Генерального инспектората полиции и Реестра криминалистической и криминологической информации Республики Молдова.

В МВД заявили, что не выявлено уголовных дел, квалифицированных по статьям, связанным с незаконным оборотом наркотиков, где в графе «место совершения» были указаны учебные или дошкольные учреждения.

«Информация предоставлена в соответствии с действующим законодательством о доступе к информации», — говорится в ответе ведомства.

Тема распространения и употребления наркотиков активно обсуждается в Молдове с начала 2026 года. В феврале министр внутренних дел Даниела Мисаил-Никитин сообщила в парламенте, что с 2023 года по январь 2026 года в стране зарегистрировано 3575 преступлений и 16 642 правонарушения, связанных с наркотиками.

По словам главы МВД, рост числа уголовных дел в 2025 году и начале 2026 года связан с усилением работы полиции.

В 2025 году правоохранители задокументировали 775 человек, причастных к преступлениям, связанным с наркотиками, среди них — 36 несовершеннолетних. В суд были переданы дела в отношении 737 человек.

В январе 2026 года были выявлены ещё 34 подозреваемых, включая одного несовершеннолетнего. Все материалы также направлены в суд.

Согласно данным Агентства цифровизации юстиции и судебного администрирования, в 2024–2025 годах за преступления, связанные с наркотиками, были осуждены 31 несовершеннолетний. Из них:
— 19 человек — за хранение наркотиков с целью сбыта;
— 10 — за хранение без цели сбыта;
— 1 — за переработку наркотиков;
— 1 — за организацию притонов.

Десять осуждённых подростков проживали в сельской местности. Один из несовершеннолетних совершил преступление в составе группы. Ни один из обвиняемых не заключил соглашение о признании вины, а одному подростку суд назначил обязательное медицинское и психологическое лечение.

