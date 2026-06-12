Мужчина, ударивший сотрудницу полиции, приговорен к тюремному сроку.

По данным прокуратуры, инцидент произошел 5 августа 2024 года, когда сотрудница полиции и ее коллега пришли в дом обвиняемого в Ставченах, чтобы сопроводить его в полицейский участок в рамках оформления дела о предполагаемом нападении на людей, передает unimedia.info

Во время попытки сопроводить его мужчина, как утверждается, стал агрессивным, оскорбляя сотрудников правоохранительных органов. В какой-то момент он ударил сотрудницу полиции в нос, причинив ей физическую боль и моральный ущерб.

Чтобы обездвижить его, коллега сотрудницы полиции вмешалась и применила слезоточивый газ, после чего надела на него наручники. Позже подозреваемого доставили в полицейский участок.

По данным прокуратуры, даже после ареста мужчина не изменил своего поведения, продолжая угрожать полицейским. Более того, во время допроса он якобы ругался и плевал в полицейских.

Хотя он не полностью признал свою вину, суд установил, что его вина доказана представленными доказательствами, включая показания потерпевшего и свидетелей.

Учреждение уточняет, что мужчина не впервые нарушает закон, ранее он был судим за хулиганство, кражу и управление транспортным средством в состоянии сильного алкогольного опьянения.