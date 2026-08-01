Мунсовет договорился об «умных» транспортных решениях.

Муниципальный совет Кишинёва утвердил сегодня Местный план действий по созданию более экологичной транспортной системы.

Документ определяет конкретные меры по развитию более устойчивой, безопасной и доступной городской системы мобильности, адаптированной к потребностям муниципия, передает logos-pres.md

Основная цель плана — улучшить качество городской инфраструктуры за счёт поощрения пешеходных перемещений, альтернативных видов транспорта, включая общественный.

Документ включает меры по развитию инфраструктуры для пешеходов и велосипедистов и повышению безопасности в общественных местах. Он был разработан Главным управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений в рамках европейского проекта CityWalk 2.0, финансируемого Евросоюзом.

Местный план действий по обеспечению более экологичной мобильности в муниципии Кишинёв дополняет План устойчивой городской мобильности (ПУГМ).

Напомним, ПУГМ был утвержден 23 марта 2026 года. Документ предусматривает развитие системы мобильности, сочетающей общественный транспорт с пешеходным движением и использованием велосипедов. В план включены меры по улучшению инфраструктуры — строительство велодорожек, и безопасных пешеходных зон. А также внедрение решений, которые снижают потребность в личном автомобиле (стимулирование использования велосипедов или общественного транспорта через тарифы).

Сюда же можно отнести умные светофоры, системы мониторинга трафика, приложения для планирования маршрутов. И расширение экологичного электротранспорта (троллейбусы, автобусы на альтернативных видах топлива), а также создание условий для каршеринга.