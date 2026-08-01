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logos.press.md logologos
2 Августа 2026, 09:00
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Мунсовет договорился об «умных» транспортных решениях

Муниципальный совет Кишинёва утвердил сегодня Местный план действий по созданию более экологичной транспортной системы.

Мунсовет договорился об «умных» транспортных решениях.
Мунсовет договорился об «умных» транспортных решениях.

Документ определяет конкретные меры по развитию более устойчивой, безопасной и доступной городской системы мобильности, адаптированной к потребностям муниципия, передает logos-pres.md

Основная цель плана — улучшить качество городской инфраструктуры за счёт поощрения пешеходных перемещений, альтернативных видов транспорта, включая общественный. 

Документ включает меры по развитию инфраструктуры для пешеходов и велосипедистов и повышению безопасности в общественных местах. Он был разработан Главным управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений в рамках европейского проекта CityWalk 2.0, финансируемого Евросоюзом. 

Местный план действий по обеспечению более экологичной мобильности в муниципии Кишинёв дополняет План устойчивой городской мобильности (ПУГМ). 

Напомним, ПУГМ был утвержден 23 марта 2026 года. Документ предусматривает развитие системы мобильности, сочетающей общественный транспорт с пешеходным движением и использованием велосипедов. В план включены меры по улучшению инфраструктуры — строительство велодорожек,  и безопасных пешеходных зон. А также внедрение решений, которые снижают потребность в личном автомобиле (стимулирование использования велосипедов или общественного транспорта через тарифы). 

Сюда же можно отнести умные светофоры, системы мониторинга трафика, приложения для планирования маршрутов. И расширение экологичного  электротранспорта (троллейбусы, автобусы на альтернативных видах топлива), а также создание условий для каршеринга.

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Источник
logos.press.md logologos
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