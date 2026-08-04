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Point.md logoPoint
4 Августа 2026, 16:01
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Молдову накроет "тепловой купол": температура до +40°C

В начале августа над Европой сформировался мощный антициклон, который удерживает раскаленный воздух над континентом и не позволяет ему рассеиваться.

Молдову накроет "тепловой купол": температура до +40°C

По прогнозам синоптиков, жара будет постепенно смещаться на восток и охватит Балканы, Восточную Европу и Молдову.

Температура во многих странах достигнет +40…+43°. Если сегодня сильнее всего раскалятся Германия, Чехия, Австрия и Венгрия, то уже в четверг самая экстремальная жара прогнозируется в Румынии, Сербии, Венгрии, Хорватии и у нас.

В Молдове температура местами повысится до +38…+40°, а по ночам будет не ниже +22…+25°.

Молдову накроет "тепловой купол": температура до +40°C

Молдову накроет "тепловой купол": температура до +40°C

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