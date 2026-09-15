Молдове не хватает более 1200 медработников, а каждый второй врач старше 55 лет.

Система здравоохранения Республики Молдова сталкивается с дефицитом в 1225 медицинских работников, а ситуация усугубляется старением персонала в этой сфере.

По словам министра здравоохранения Александру Гаснаша, каждый второй врач старше 55 лет, тогда как лишь каждый восьмой младше 35 лет, передаёт ipn.md

Хотя в последние годы увеличилось количество врачей в расчёте на численность населения, эта динамика не обязательно свидетельствует об улучшении ситуации в системе. По словам министра, объясняется это прежде всего сокращением численности населения.

«Если в 2020 году на 10 тысяч жителей приходилось 47,2 врача, то сейчас у нас 51,7 врача на 10 тысяч населения. Но проблема не в том, что врачей стало больше, а в том, что населения стало меньше», — заявил министр здравоохранения в эфире передачи на телеканале TVR Moldova.

Чиновник отметил, что старение медицинского персонала остаётся одной из главных проблем системы. «Каждый второй врач старше 55 лет. Каждый пятый — старше 65 лет, а каждый восьмой — младше 35 лет. Это означает, что у нас есть не только проблема нехватки врачей, но и проблема передачи эстафеты между поколениями. Дефицит медицинских кадров составляет 1 225 человек», — объяснил Александру Гаснаш.

Наибольшая нехватка наблюдается по отдельным специальностям. В первую очередь необходимы семейные врачи, за ними следуют специалисты по интенсивной терапии и радиологии. «Нам не хватает семейных врачей, для них доступно больше всего вакансий. Также существует дефицит специалистов по интенсивной терапии. На третьем месте — специалисты по радиологии», — добавил министр.