Молдова за 15 лет растеряла 15% академической свободы.

Индекс академической свободы в Молдове в 2025 году составлял 0,69, что на 15% ниже, чем десятью годами ранее. Средний по всем странам мира – 0,55, самый низкий – 0,02, самый высокий – 0,98.

Об этом свидетельствуют данные Our World in Data. Академическая свобода — это право учителей, ученых и студентов свободно искать знания, проводить научные исследования, обучать и делиться идеями без страха наказания или цензуры, передает logos-pres.md

Главные части академической свободы

Свобода преподавания: Учитель может сам решать, как объяснять предмет и какие книги использовать. Свобода исследований: Ученый может выбирать любые темы для работы и искать правду, даже если она неудобна.

Свобода студентов: Учащиеся могут задавать любые вопросы и спорить с идеями. Автономия вуза: Сам университет решает свои внутренние учебные и научные задачи без давления государства.

В глобальном масштабе автономия университетов сокращается. С 2015 года академическая свобода снизилась в 50 странах, и лишь в девяти наблюдаются улучшения.

Чехия опережает все остальные страны

С почти идеальным результатом 0,98 Чехия лидирует в рейтинге, за ней следуют Эстония (0,97), Бельгия (0,95) и Словения (0,94). Европа доминирует в верхней части рейтинга, но Чили и Коста-Рика являются одними из самых больших сюрпризов, превосходя многие богатейшие страны мира.

Во многих странах Латинской Америки конституции прямо защищают автономию университетов от политического контроля. Ямайка и Сейшельские острова также занимают места рядом с более богатыми экономиками, что говорит о том, что институциональные гарантии могут иметь большее значение для академической свободы, чем экономическая или геополитическая власть.

В отличие от них, Китай, Иран, Мьянма и Никарагуа входят в число стран с наиболее ограничительными условиями для академической свободы в мире. В Китае камеры видеонаблюдения в аудиториях, информаторы из числа студентов и идеологический надзор ограничивают возможности ученых, а показатель страны снизился на 40% за последнее десятилетие.

США сейчас занимают место рядом с Бутаном и Таиландом

США сейчас занимают последнее место среди стран G7, на уровне, сопоставимом с Бутаном и Таиландом. У них индекс 0,40 – намного ниже, чем у Молдовы.

Снижение ускорилось в 2025 году, когда 20 федеральных мер были направлены на ограничение автономии университетов. Тысячи федеральных исследовательских грантов были заморожены или прекращены, а предлагаемые сокращения финансирования до 35%, или $32 млрд, оказали дополнительное давление на высшее образование.

В отличие от Венгрии, Индии и Турции, где академическая свобода постепенно сокращалась на протяжении многих лет, в США это ухудшение произошло всего за шесть лет, что демонстрирует, как быстро может ослабевать университетская автономия.

Наши соседи

В Румынии индекс составляет 0,75 (-18% к 2015 году). В Украине 0,28 (-49%). В России 0,18 (-53%).