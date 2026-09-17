Молдова вышла из соглашения СНГ о межбиблиотечном обмене.

Парламент Молдовы денонсировал соглашение о межбиблиотечном обмене в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ).

Документ регулировал физический обмен публикациями между документальными фондами национальных библиотек государств — участников СНГ. Инициативу о денонсации выдвинуло Министерство культуры, передает rupor.md

В ведомстве объяснили, что сегодня большинство библиотечных обменов и механизмов международного сотрудничества осуществляется в цифровом формате. При этом предусмотренная соглашением система пересылки печатных изданий предполагает значительные расходы на международную доставку.

Национальная библиотека Молдовы при этом сможет продолжить международное сотрудничество, в том числе с библиотеками стран СНГ, через профессиональные международные сети, включая Международную федерацию библиотечных ассоциаций и учреждений (IFLA) и Европейское бюро библиотечных, информационных и документационных ассоциаций (EBLIDA).

В Министерстве культуры отметили, что сохранение механизмов, созданных в рамках СНГ, в настоящее время не считается необходимым, в том числе с учетом геополитических изменений в регионе и изменения внешнеполитических приоритетов Молдовы.

Соглашение было подписано в 1999 году в Ростове. Вместе с ним денонсируется и дополнительный протокол к документу.

В Министерстве культуры заявили, что решение является частью пересмотра договоров, заключенных в рамках СНГ, и связано с неэффективностью применения данного соглашения в интересах Молдовы.