Молдова вошла в число стран Европы с рекордным авиапотоком этим летом.

Этим летом четырнадцать стран зарегистрировали максимальные за всю историю суточные показатели прибытий и отправлений. Среди них Молдова.

По данным Eurocontrol, в разгар летнего отпускного сезона с июля по август европейское небо было загружено как никогда прежде, несмотря на перебои, вызванные войной на Ближнем Востоке, пишет euronews.com

По информации общеевропейского органа по безопасности полетов, в Европе выполнялось в среднем 35 959 рейсов в день, что на 2,4 процента больше, чем в 2025 году, а 10 июля, в пятницу, был зафиксирован рекорд в 37 640 рейсов.

Несмотря на рост числа рейсов по всему континенту, 72,6 процента самолетов прибыли вовремя, что на 1,2 процентного пункта выше показателя 2025 года.

Франция сохранила статус антилидера по задержкам, связанным с проблемами в управлении воздушным движением, на ее долю пришлось 32 процента всех задержек.

Хотя Eurocontrol признает, что война между США и Ираном «повлияла» на нынешний туристический сезон, конфликт одновременно побудил многих европейцев проводить отпуск в пределах собственного континента, который многие считают более безопасным.

Какие туристические направления выиграли больше всего

В опубликованном в пятницу отчете Eurocontrol говорится, что из-за конфликта сократился трафик в Болгарии, Венгрии и Турции, тогда как зафиксирован «значительный рост» числа рейсов в такие страны, как Албания, Хорватия, Кипр, Греция, Черногория, Северная Македония, Сербия и Словения, при этом в юго-западной Европе наблюдается «непрерывный рост».

Рекордный пассажиропоток в аэропортах Греции довел национальную систему управления воздушным движением до предела, особенно в пик сезона.

Этим летом четырнадцать стран зарегистрировали максимальные за всю историю суточные показатели прибытий и отправлений, среди них Албания, Армения, Грузия, Греция, Ирландия, Италия, Молдова, Северная Македония, Черногория, Португалия, Сербия, Словакия, Испания и Турция.

Ряд авиакомпаний и авиационных холдингов также сообщили о рекордном трафике, среди них Aegean, Air Serbia, easyJet, Jet2.com, Pegasus, Royal Air Maroc, Ryanair, Sky Express, SunExpress, Turkish Airlines и Wizzair.