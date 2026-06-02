Молдова – в числе стран с минимальной угрозой терроризма.

Для подготовки отчётов GTI использует базу данных TerrorismTracker компании Dragonfly, которая содержит подробные и структурированные записи о каждом террористическом инциденте, зарегистрированном в открытых источниках с января 2007 года, сообщает logos-press.md

В 2025 году Индекс зафиксировал существенное снижение уровня терроризма во всем мире. Число погибших от терроризма сократилось на 28% до 5582 человек, а количество терактов уменьшилось почти на 22% до 2944. Улучшение было повсеместным: в 81 стране отмечено улучшение ситуации. Только в 19 странах наблюдалось ухудшение, что является самым низким показателем ухудшения за всю историю Индекса. Однако в западных странах наблюдался значительный рост терроризма, на которые приходится семь из 19 случаев ухудшения.

По данным исследователей, самыми опасными в плане терроризма странами являются Пакистан (8.574 баллов), Буркина Фасо (8.324) и Нигер (7.816).

Израиль на 10-м месте (6.79), Россия на 17-м (5.593), США на 28-м (4.521, рост на 6 позиций по сравнению с прошлым годом), Германия на 29-м (4.447).

В списке средне опасных — любимый молдавскими туристами Египет на 32 позиции (3.465), рядом, на 36, – Турция (3,212). Туристическая Греция на 40 месте, сразу после Украины, в которой, как известно, идёт война.

Также в числе «средних» Италия, Испания, Франция, Китай, Австрия, Польша, Беларусь и др.

Начиная с 100 места идёт список из 64 государств, у которых 0 баллов. В их числе и Республика Молдова. Рядом с нами – Румыния и Болгария, там отдых безопаснее, хотя и менее комфортный, чем в Турции, Египте и Греции.

Институт экономики и мира (IEP) — это независимый, беспартийный, некоммерческий аналитический центр, цель которого — сместить акцент в мировом контексте на мир как позитивный, достижимый и ощутимый показатель благополучия и прогресса человечества.

IEP достигает своих целей, разрабатывая новые концептуальные рамки для определения миролюбия; предоставляя показатели для измерения мира; и выявляя взаимосвязи между бизнесом, миром и процветанием, а также способствуя лучшему пониманию культурных, экономических и политических факторов, которые создают мир.

Штаб-квартира IEP находится в Сиднее, а офисы — в Нью-Йорке, Гааге, Абудже, Найроби и Маниле. Институт сотрудничает с широким кругом международных партнеров и межправительственных организаций в вопросах измерения и донесения экономической ценности мира.