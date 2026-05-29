29 Мая 2026, 13:59
Молдова создаст «Зеленый щит» для повышения климатической устойчивости

Проект «Зеленый щит Молдовы», направленный на повышение климатической устойчивости в полузасушливых районах юга страны, обсуждался на встрече министра Георге Хаждера с директором Зеленого климатического фонда Томасом Эриксоном.

Как сообщили в пресс-службе министерства, стороны также «проанализировали текущие совместные проекты и перспективы развития новых экологических инициатив», пишет infotag.md

Министр подтвердил важность стратегического партнерства между двумя учреждениями и поблагодарил за постоянную поддержку в адаптации к изменению климата.

Он проинформировал о приоритетах новой разрабатываемой национальной программы в области изменения климата и окружающей среды на 2028–2032 гг.

«Этот стратегический документ будет включать в себя основные проекты, направленные на лесовосстановление, управление отходами, декарбонизацию, предотвращение загрязнения и управление водными ресурсами», - сообщил Хаждер.

Рассмотрен ряд инициатив, находящихся на стадии анализа или требующих более тесной координации для уточнения возможностей финансирования. К ним относятся проекты в области энергоэффективности, повышения устойчивости системы здравоохранения, экологизации финансовых систем и увеличения поглощения углерода в лесном секторе. Одновременно обсуждалась важность оказания технической поддержки аккредитации национальных учреждений при министерстве. 

В рамках визита состоялась встреча главы GKF с представителями Ассоциации инвесторов и финансового и банковского секторов, в ходе которой обсуждались возможности привлечения инвестиций для экологических проектов, разработки устойчивых инициатив и укрепления сотрудничества для ускорения «зеленого» перехода в Республике Молдова.

