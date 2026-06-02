Молдова рассчитывает привлечь более 1,8 млрд леев на развитие культуры.

Согласно данным министерства культуры, из 1183 действующих домов культуры 365 нуждаются в капитальном ремонте, более 40 находятся в аварийном состоянии, более трети из 286 музейных зданий тоже требуют срочного ремонта, пишет logos-pres.md

Сеть библиотек сократилась с 1326 в 2019 году до 1285 в 2024 году, инфраструктура театров и концертных организаций осталась практически неизменной — 17 театров и 5 профильных организаций на национальном уровне.

Из более чем 1,6 млн культурных ценностей в музейных коллекциях, значительная часть повреждена или хранится ненадлежащим образом.

Картину дополняет структурный дефицит квалифицированных кадров, который в сельской местности усугубляется неконкурентоспособной оплатой труда, старением персонала и низкой привлекательностью культурных профессий для молодежи.

Для восстановления этой сферы правительство готовит к запуску Национальную стратегию в области культуры и культурного наследия на 2025–2035 годы, целью которой является укрепление роли культуры в устойчивом развитии и модернизация системы государственного управления.

Ключевыми приоритетами стратегии станут расширение физического и цифрового доступа к культурным благам, реабилитация инфраструктуры и стимулирование местных инициатив. Общая стоимость реализации программы оценивается в 1,85 млрд леев, которые планируется привлечь как из государственного бюджета, так и за счет внешних инвестиций. На сегодняшний день дефицит финансирования составляет около 1,22 млрд леев, что подчеркивает необходимость активного привлечения иностранных ресурсов.