Молдова рассчитывает на дальнейшую поддержку США в модернизации армии.

Министр обороны Анатолий Носатый встретился с заместителем помощника министра войны США Эндрю Лумисом. Главными темами стали американская помощь Национальной армии и дальнейшее укрепление сотрудничества в сфере обороны.

США оказывают Молдове поддержку в модернизации армии, включая поставки оборудования, обучение военнослужащих, обмен опытом и предоставление экспертной помощи, передает rupor.md

Стороны также обсудили укрепление возможностей государственных учреждений по противодействию гибридным угрозам и развитие стратегических коммуникаций. Кишинев и Вашингтон намерены искать современные решения для продолжения оборонных реформ и адаптации армии к новым угрозам безопасности.

В повестку встречи вошли европейский путь Молдовы, текущие оборонные приоритеты и участие зарубежных партнеров и международных организаций в их реализации.

Носатый и Лумис подтвердили заинтересованность в продолжении партнерства для поддержания мира и стабильности в регионе.