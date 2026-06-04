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Infotag.md logoInfotag
4 Июня 2026, 09:08
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Молдова присоединится к двум международным морским конвенциям

Правительство в среду дало положительное заключение на проект закона о присоединении Республики Молдова к Найробийской международной конвенции об удалении затонувших кораблей.

Молдова присоединится к двум международным морским конвенциям.
Молдова присоединится к двум международным морским конвенциям.

Конвенция устанавливает необходимую правовую основу для идентификации, маркировки и удаления (подъема) затонувших морских судов, которые могут представлять опасность для безопасности судоходства или морской среды, пишет infotag.md

Документ устанавливает четкие обязанности судовладельцев. В частности, устанавливает финансовую ответственность судовладельца за последствия аварии.

Также правительство одобрило проект закона о присоединении Республики Молдова к Гонконгской международной конвенции о безопасной и экологически чистой утилизации судов.

Конвенция устанавливает четкие правила утилизации судов, отслуживших свой оперативный цикл, чтобы этот процесс осуществлялся в безопасных для людей условиях и с минимальным воздействием на окружающую среду.

Документ содержит требования к обращению с опасными материалами на борту судов, авторизации предприятий по утилизации, а также процедуры инспекции и сертификации для проверки соответствия экологическим стандартам и стандартам безопасности.

В правительстве считают, что этим решением Республика Молдова укрепит сотрудничество с Международной морской организацией и приведет свое законодательство в соответствие с международными и европейскими стандартами.

Источник
Infotag.md logoInfotag
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