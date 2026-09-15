Молдова присоединяется к международному пожарному сообществу.

Республика Молдова стала частью международного сообщества пожарных и спасательных служб. Такое решение было принято в рамках Всемирного конгресса пожарных.

Страну на мероприятии представляли госсекретарь Министерства внутренних дел Виктор Гросу и заместитель начальника Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Александр Татаров, передает noi.md

В конгрессе приняли участие представители пожарных служб, органов власти, исследователи и эксперты из более чем 60 стран. Они обсудили вопросы предотвращения пожаров, защиты населения, подготовки к стихийным бедствиям и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Одним из главных вопросов стало межгосударственное сотрудничество. Участники проанализировали пути обмена опытом и взаимодействия при возникновении чрезвычайных ситуаций, способных затронуть несколько государств. В ходе конгресса делегация Республики Молдова подписала Декларацию о принципах и основополагающих целях.

Документ определяет направления международного сотрудничества и обмена опытом в сфере профилактики, тушения пожаров и управления чрезвычайными ситуациями.

По данным властей, присоединение к этому сообществу позволит Республике Молдова теснее сотрудничать с пожарными службами других государств, а также перенимать новые практики и решения для развития национальной системы гражданской защиты.

Всемирный конгресс пожарных проводится раз в два года. Первый конгресс состоялся в 2024 году в Вашингтоне, а следующий пройдет в 2028 году в Объединенных Арабских Эмиратах.