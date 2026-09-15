theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
noi.md logonoi
15 Сентября 2026, 17:14
2 214
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Молдова присоединяется к международному пожарному сообществу

Республика Молдова стала частью международного сообщества пожарных и спасательных служб. Такое решение было принято в рамках Всемирного конгресса пожарных.

Молдова присоединяется к международному пожарному сообществу.
Молдова присоединяется к международному пожарному сообществу.

Страну на мероприятии представляли госсекретарь Министерства внутренних дел Виктор Гросу и заместитель начальника Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Александр Татаров, передает noi.md

В конгрессе приняли участие представители пожарных служб, органов власти, исследователи и эксперты из более чем 60 стран. Они обсудили вопросы предотвращения пожаров, защиты населения, подготовки к стихийным бедствиям и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Одним из главных вопросов стало межгосударственное сотрудничество. Участники проанализировали пути обмена опытом и взаимодействия при возникновении чрезвычайных ситуаций, способных затронуть несколько государств. В ходе конгресса делегация Республики Молдова подписала Декларацию о принципах и основополагающих целях. 

Документ определяет направления международного сотрудничества и обмена опытом в сфере профилактики, тушения пожаров и управления чрезвычайными ситуациями. 

По данным властей, присоединение к этому сообществу позволит Республике Молдова теснее сотрудничать с пожарными службами других государств, а также перенимать новые практики и решения для развития национальной системы гражданской защиты. 

Всемирный конгресс пожарных проводится раз в два года. Первый конгресс состоялся в 2024 году в Вашингтоне, а следующий пройдет в 2028 году в Объединенных Арабских Эмиратах.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
noi.md logonoi
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте