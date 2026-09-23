Молдова приближает национальную статистику к стандартам Евростата.

Национальная статистическая система Республики Молдова продолжает адаптацию к стандартам Европейского союза.

В рамках этого процесса национальные данные приводятся в соответствие с методологическими требованиями Евростата, что должно обеспечить их сопоставимость с официальной статистикой стран ЕС, передает radiomoldova.md

23 сентября в Кишинёв прибыла генеральный директор Евростата Мариана Коцева. В ходе визита она проводит встречи с руководством Национального бюро статистики (НБС), на которых обсуждаются дальнейшая гармонизация национальной статистики с европейскими требованиями и развитие сотрудничества.

Особое внимание уделяется приведению нормативно-правовой базы и статистических классификаций в соответствие с законодательством ЕС — acquis communautaire. Среди последних результатов НБС отмечает расширение статистических обследований в соответствии с требованиями европейского законодательства, а также передачу статистических наборов данных в Евростат через защищённую платформу EDAMIS, используемую государствами — членами ЕС для обмена статистической информацией.

В ходе визита также рассматриваются результаты оценки Национальной статистической системы, проведённой в феврале 2026 года, и приоритеты в сфере повышения качества данных и укрепления институционального потенциала. Работа проводится с учётом положений Кодекса надлежащей практики европейской статистики.

Визит Марианы Коцевой проходит одновременно с заседанием Группы по вопросам политики в сфере статистического сотрудничества (PGSC), которое состоялось 22–23 сентября в Кишинёве. В мероприятии участвуют руководители национальных статистических ведомств стран-кандидатов и потенциальных кандидатов на вступление в ЕС, представители Евростата и другие профильные эксперты.

Основными темами обсуждений стали техническая подготовка к вступлению в ЕС, доступность официальных данных и модернизация процессов их производства.

Республика Молдова представляет на заседании результаты работы Национального бюро статистики и приоритеты на предстоящий период. Гармонизация официальной статистики с европейскими стандартами является одним из направлений подготовки страны к дальнейшей интеграции в статистическую систему Европейского союза.