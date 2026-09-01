Молдова покинула топ-10 рейтинга гендерного равенства ВЭФ.

Глобальный уровень равенства полов достигает 69,2%, что на 0,4 процентных пункта выше прошлых показателей.

Но при таких темпах «гендерного выравнивания» миру понадобится ещё 120 лет, чтобы полностью устранить дисбаланс в гендерном равенстве. Таковы выводы юбилейного, 20-го доклада Всемирного экономического форума (ВЭФ) «Глобальный гендерный разрыв 2026» (Global Gender Gap Report-2026). Документ опубликован 16 сентября, передает logos-pres.md

Исследование оценивает ситуацию в 145 странах по четырем ключевым направлениям: экономические возможности, доступ к образованию, здоровье и политические права.

У Республики Молдова в рейтинге-2026 довольно высокое 15-е место. Но по сравнению с предыдущим докладом 2025 года наша страна более, чем в два раза ухудшила свои позиции. В прошлом году Молдова впервые оказалась в ТОР-10, заняв 7-е место.

В докладе подчеркивается, что расширение политических прав и возможностей женщин демонстрировало прогресс после 2006 года, однако с 2016 года эта тенденция обратилась вспять.

Кроме того, несмотря на то, что женщины занимают высшие руководящие должности в деловой сфере, они по-прежнему недостаточно представлены на позициях, обладающих наибольшим экономическим и политическим влиянием. На долю женщин приходится 19,1% высших руководящих должностей, при этом лишь одна из десяти министерских должностей, занимаемых женщинами, относится к категории наиболее влиятельных.

Также женщины составляют менее одной пятой специалистов в области инженерии искусственного интеллекта и остаются недостаточно представленными на всех уровнях управления в компаниях, работающих в сфере ИИ.

Лидеры рейтинга

Исландия продолжает удерживать лидерство первенство 17-й год подряд с показателем 93%.

В первую десятку также вошли Финляндия (87,2%), Норвегия (85,7%), Намибия (84,5%), Великобритания (84,2%), Новая Зеландия (82,8%), Швеция (82,3%), Австралия (81,9%, поднявшаяся в топ-10 впервые), Германия (81,7%) и Ирландия (81,4%).

Примечательно, что наши соседи оказались в середине рейтинга и намного уступают Молдове в вопросах гендерного равенства. Украина расположилась на 56-м месте, Болгария – на 80-м, Румыния – на 97-м. Данных по России нет, так как ВЭФ прекратил сбор данных по этой стране.