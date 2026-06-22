Молдова поднялась на 55-е место в Глобальном индексе миролюбия-2026.

Республика Молдова заняла 55-е место среди 163 государств и территорий в ежегодном рейтинге Global Peace Index (Индекс глобального мира) за 2026 год, подтвердив статус одной из относительно мирных стран мира.

По сравнению с прошлым годом наша страна поднялась на одну позицию и занимает седьмую строчку в регионе Восточной Европы и Центральной Азии, пишет stiri.md

Согласно докладу, подготовленному Institute for Economics & Peace, глобальный уровень мира ухудшается уже 12-й год подряд. За последний год ситуация ухудшилась в 99 государствах, тогда как улучшения зафиксированы лишь в 62 странах. Авторы исследования обращают внимание на то, что количество активных конфликтов в мире сегодня достигло максимума со времён Второй мировой войны.

Пятерку самых мирных государств возглавляют Исландия (1-е место), Новая Зеландия (2-е место), Швейцария (3-е место), Словения (4-е место) и Ирландия (5-е место). В десятку также вошли Австрия (6-е место), Португалия (7-е место), Сингапур (8-е место), Финляндия (9-е место) и Япония (10-е место).

На противоположном полюсе рейтинга расположились наименее мирные государства: Россия (163-е место), Судан (162-е место), Демократическая Республика Конго (161-е место), Украина (160-е место) и Израиль (159-е место).

В регионе Восточной Европы и Центральной Азии Молдову (55-е место в мире) опережают Болгария (26-е место), Узбекистан (37-е место), Казахстан (44-е место), Румыния (45-е место), Таджикистан (47-е место) и Армения (51-е место).

При этом наша страна обходит Кыргызстан (61-е место), Туркменистан (66-е место), Грузию (94-е место), Азербайджан (110-е место), Беларусь (115-е место), Турцию (136-е место), Украину (160-е место) и Россию (163-е место).

В рейтинге также отмечается, что Республика Молдова входит в число государств с наименьшим уровнем милитаризации, занимая 5-е место в мире по этому показателю.

Глобальный индекс миролюбия ежегодно охватывает 163 государства и территории, на которых проживает 99,7% населения Земли. Рейтинг составляется на основе 23 индикаторов, отражающих уровень общественной безопасности, внутренние и внешние конфликты, а также степень милитаризации каждой страны.