Молдова намерена установить рекорд Гиннесса в Национальный день вина.

Республика Молдова намерена установить рекорд Гиннесса в рамках Национального дня вина. 3 октября на площади Великого Национального Собрания участники сформируют самое большое в мире изображение виноградной лозы.

Об этом сообщил министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Евгений Осмокеску на пресс-конференции, посвящённой мероприятию, пишет ipn.md

Министр заявил, что ожидается официальная регистрация рекорда. По словам министра сельского хозяйства и пищевой промышленности, за два дня мероприятия — 3 и 4 октября — ожидается около 200 тысяч посетителей. По его словам, в мероприятии примут участие 114 виноделен, из которых 49 являются небольшими производителями.

Данные Национального офиса винограда и вина показывают, что в 2025 году продажи виноделен в период проведения Дня вина выросли в 2,4 раза. За тот же период рестораны и бары сообщили о росте продаж как минимум на 30%, а загрузка гостиниц увеличилась примерно на треть.

Штефан Яманди, директор Национального офиса винограда и вина, сообщил, что программа Национального дня вина будет включать дегустации, мастер-классы, концерты и выставки в музеях Кишинёва и в культурно-природном заповеднике «Старый Орхей», посвящённые винодельческому сектору.

Директор НОВВ отметил, что традиционно в рамках мероприятия также будет организована «Школа вина», предназначенная для информирования общественности о вине и культуре его потребления.

Первое празднование Национального дня вина состоялось в 2002 году в Международном выставочном центре «Молдэкспо» после учреждения этого праздника решением парламента. Тогда мероприятие собрало более 50 виноделов.