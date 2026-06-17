theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
17 Июня 2026, 17:27
1 192
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Молдова начинает переговоры о запуске прямых рейсов в Саудовскую Аравию

Граждане смогут воспользоваться прямыми авиарейсами из Кишинёва в города Королевства Саудовская Аравия.

Молдова начинает переговоры о запуске прямых рейсов в Саудовскую Аравию.
Молдова начинает переговоры о запуске прямых рейсов в Саудовскую Аравию.

Правительство Молдовы приняло решение о начале переговоров по проекту Соглашения между правительствами Республики Молдова и Саудовской Аравии о воздушном сообщении, передает rupor.md

Генеральный секретарь Министерства инфраструктуры и регионального развития Анжела Цуркану заявила на заседании правительства, что подписание соглашения будет способствовать укреплению авиационного сообщения Молдовы, увеличению пассажиропотока, развитию торговли и туризма, облегчению экспорта и укреплению экономических и дипломатических связей между двумя государствами.

«Мы продолжаем расширять сеть прямых рейсов из Международного аэропорта им. Евгения Доги в Кишинёве по новым перспективным направлениям для мобильности, туризма и экономического сотрудничества. Представленное сегодня соглашение создаёт необходимую правовую базу для сотрудничества в сфере воздушного транспорта между двумя странами и определяет правила эксплуатации двусторонних авиаперевозок, включая вопросы авиационной безопасности», — отметила Анжела Цуркану.

Международный аэропорт имени Евгения Доги вернулся под управление государства весной 2023 года. Власти ранее объявили о модернизации инфраструктуры аэропорта и привлечении инвестиций для увеличения его пропускной способности и повышения качества услуг.

В настоящее время аэропорт входит в число самых эффективных аэропортов Европы в категории от 1 до 10 миллионов пассажиров в год. Развитие обеспечивается расширением маршрутной сети и увеличением числа авиакомпаний — с 20 в 2022 году до 33 в 2024 году.

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте