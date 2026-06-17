Молдова начинает переговоры о запуске прямых рейсов в Саудовскую Аравию.

Граждане смогут воспользоваться прямыми авиарейсами из Кишинёва в города Королевства Саудовская Аравия.

Правительство Молдовы приняло решение о начале переговоров по проекту Соглашения между правительствами Республики Молдова и Саудовской Аравии о воздушном сообщении, передает rupor.md

Генеральный секретарь Министерства инфраструктуры и регионального развития Анжела Цуркану заявила на заседании правительства, что подписание соглашения будет способствовать укреплению авиационного сообщения Молдовы, увеличению пассажиропотока, развитию торговли и туризма, облегчению экспорта и укреплению экономических и дипломатических связей между двумя государствами.

«Мы продолжаем расширять сеть прямых рейсов из Международного аэропорта им. Евгения Доги в Кишинёве по новым перспективным направлениям для мобильности, туризма и экономического сотрудничества. Представленное сегодня соглашение создаёт необходимую правовую базу для сотрудничества в сфере воздушного транспорта между двумя странами и определяет правила эксплуатации двусторонних авиаперевозок, включая вопросы авиационной безопасности», — отметила Анжела Цуркану.

Международный аэропорт имени Евгения Доги вернулся под управление государства весной 2023 года. Власти ранее объявили о модернизации инфраструктуры аэропорта и привлечении инвестиций для увеличения его пропускной способности и повышения качества услуг.

В настоящее время аэропорт входит в число самых эффективных аэропортов Европы в категории от 1 до 10 миллионов пассажиров в год. Развитие обеспечивается расширением маршрутной сети и увеличением числа авиакомпаний — с 20 в 2022 году до 33 в 2024 году.